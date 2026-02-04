Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3097411
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀ Raid, ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ....

Raid in Zirakpur Hotel and Spa Center: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ 7 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 04, 2026, 10:21 AM IST

Trending Photos

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀ Raid, ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ....

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ(ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ):  ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਓਰਾ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ, ਫੋਰਐਵਰ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਚਿਰਾਗ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ 7 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਐਸਪੀ ਗ਼ਜ਼ਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਮੋਰਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਏਐਸਪੀ ਗ਼ਜ਼ਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਜਾਰੀ

ਏਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਅਪੀਲ

ਏਐਸਪੀ ਗ਼ਜ਼ਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਸਤੀਤਵ ਹੈ। ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

TAGS

Police

Trending news

encounter
ਨਕੋਦਰ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਫਰੋਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ
Punjab haryana high court
Municipal Elections: ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ
ghaziabad minor
ਤਿੰਨ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸਕੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
Underwear Vending Machine
Shocking Video: ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 'Underwear' ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
Terrible Bus Accident
Terrible Bus Accident: ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ...
punjab weather
Weather Alert: ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ... 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਮਚਾਏਗਾ ਤਬਾਹੀ!
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 4 ਫਰਵਰੀ 2026
Guru Tegh Bahadur Peeth
केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में गुरु तेग बहादुर पीठ स्थापित होगी
Aman arora news
ਕਾਨੂੰਨ, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਿਆਸੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ- ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
Kapurthala news
ਕਪੂਰਥਲਾ CIA ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਾਬੂ