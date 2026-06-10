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ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ VIP ਰੋਡ ਦੇ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ 6 ਲੜਕੀਆਂ ਰੈਸਕਿਊ

Zirakpur Spa Center Raid: ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਸਾਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 10, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:52 PM IST
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ VIP ਰੋਡ ਦੇ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ 6 ਲੜਕੀਆਂ ਰੈਸਕਿਊ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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VIP ਰੋਡ ਦੇ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ 6 ਲੜਕੀਆਂ ਰੈਸਕਿਊ
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