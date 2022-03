Zomato Instant- ਜ਼ੋਮੈਟੋ 'ਤੇ ਕਰੋ ਆਰਡਰ, ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ: ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਭੋਜਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Zomato ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀਪਇੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਜ਼ੋਮੈਟੋ 'ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ 10-ਮਿੰਟ ਦੀ ਭੋਜਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ Zomato Instant ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Announcement: 10 minute food delivery is coming soon on Zomato.

Food quality – 10/10

Delivery partner safety – 10/10

Delivery time – 10 minutes

Here’s how Zomato Instant will achieve the impossible while ensuring delivery partner safety – https://t.co/oKs3UylPHh pic.twitter.com/JYCNFgMRQz

— Deepinder Goyal (@deepigoyal) March 21, 2022