ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ: 'ਪੰਜਾਬ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਂ,ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਕੁਵੀਨ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਅਵੈਨਿਊ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ

'ਮੈਂ ਮਾਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ,ਮੈਂਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ'

Proud & happy to see New York City rightfully recognising the contribution of our Punjabi community by naming one of their busy avenues as Punjab Street. I am extremely proud of the success of our Punjabi diaspora & their selfless commitment for humanitarian work. pic.twitter.com/3fra84pm1l

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) October 28, 2020