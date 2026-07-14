Trigrahi Yog 2026: ਆਸ਼ਾੜ੍ਹਾ ਅਮਾਵਸਯ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਤ੍ਰਿਗ੍ਰਹਿ ਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ Lottery

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Trigrahi Yog 2026: ਇਸ ਸਾਲ, ਆਸ਼ਾੜ੍ਹਾ ਅਮਾਵਸਯ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਗ੍ਰਹੀ ਯੋਗ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਰਜ, ਬੁਧ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਯੋਜਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤ੍ਰਿਗ੍ਰਹੀ ਯੋਗ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ੍ਰਹੀ ਯੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਜੋੜ ਬੁੱਧੀ, ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਭ
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ:
ਇਹ ਯੋਗ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ:
ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ:
ਇਹ ਸਮਾਂ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ, ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੌਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ:
ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਾਧ ਅਮਾਵਸਿਆ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ
ਆਸ਼ਾੜ੍ਹਾ ਅਮਾਵਸਿਆ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਦਾਨ, ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।