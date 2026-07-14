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Trigrahi Yog 2026: ਆਸ਼ਾੜ੍ਹਾ ਅਮਾਵਸਯ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਤ੍ਰਿਗ੍ਰਹਿ ਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ Lottery

Ashadha Amavasya 2026: ਆਸ਼ਾੜ੍ਹਾ ਅਮਾਵਸਯ 'ਤੇ ਸੂਰਜ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਮੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਤ੍ਰਿਗ੍ਰਹੀ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ, ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 14, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:41 PM IST
Trigrahi Yog 2026: ਆਸ਼ਾੜ੍ਹਾ ਅਮਾਵਸਯ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਤ੍ਰਿਗ੍ਰਹਿ ਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ Lottery
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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