Surya Grahan 2026: ਸਾਵਣ ਅਮਾਵਸਯ ਤੇ' ਲੱਗੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

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Surya Grahan 2026: ਸਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਆਓ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀਏ।
12 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਪੂਰਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ
ਖਗੋਲੀ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬੁੱਧਵਾਰ, 12 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ?
ਇਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ
ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲਾਹ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੂਰਜੀ ਫਿਲਟਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਨਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।