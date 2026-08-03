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Surya Grahan 2026: ਸਾਵਣ ਅਮਾਵਸਯ ਤੇ' ਲੱਗੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

Solar Eclipse 2026: ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੂਰਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ 12 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਾਣੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 03, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:47 PM IST
Surya Grahan 2026: ਸਾਵਣ ਅਮਾਵਸਯ ਤੇ' ਲੱਗੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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