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7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣੇਗਾ ਭਾਦਰ ਰਾਜਯੋਗ! ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੂਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤਿਜੌਰੀ

Mercury Transit 2026: ਬੁੱਧ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਦਰ ਰਾਜਯੋਗ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 26, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 05:19 PM IST
7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣੇਗਾ ਭਾਦਰ ਰਾਜਯੋਗ! ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੂਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤਿਜੌਰੀ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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