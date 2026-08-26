/7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣੇਗਾ ਭਾਦਰ ਰਾਜਯੋਗ! ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੂਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤਿਜੌਰੀ

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Bhadra Rajyog 2026: ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣੇ ਤੈਅ ਹਨ। ਬੁੱਧੀ, ਬੋਲੀ, ਤਰਕ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੁੱਧੀ 7 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬੁੱਧ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਕੰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ, ਭਦ੍ਰ ਰਾਜਯੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਰਾਜਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜੋਤਿਸ਼ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਰਾਜਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਈ ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਰੀਅਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਬੁੱਧ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਘਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਧਨ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਬੁਧ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਬੁੱਧ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੋਤਿਸ਼ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰ, ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਫਲਤਾ
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਦ੍ਰ ਰਾਜਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਬੁੱਧ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਭਾਦਰ ਰਾਜਯੋਗ ਨੌਵੇਂ ਘਰ, ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਦਰਾ ਰਾਜਯੋਗ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ
ਜੋਤਿਸ਼ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਰਵਾ ਘਾਹ ਅਤੇ ਮੋਦਕ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਹਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। "ਓਮ ਬਮ ਬੁਧਾਇਆ ਨਮ:" ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
(Disclaimer: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜੋਤਿਸ਼ ਗਣਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ZeePHH ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।)