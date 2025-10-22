Bhai Dooj 2025: ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ

Bhai Dooj 2025: ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਈ ਦੂਜ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰਾਤ 8:16 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 10:46 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Trending Photos
Bhai Dooj 2025: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਟੁੱਟ ਬੰਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਭਾਈ ਦੂਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਮਰਾਜ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਯਮੁਨਾਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਸਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ। ਯਮੁਨਾਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਖੁਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ, ਉਸਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਯਮਰਾਜ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭੈਣ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁਆਏਗੀ, ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਯਮਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਦੂਜ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖੁਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਕਵਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਅੱਜ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਦੂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਈ ਦੂਜ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੂਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਭਾਈਬੀਜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਟੀਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਭਾਈਬੀਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਭਾਈ ਟੀਕਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ,
ਭਾਈ ਦੂਜ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।