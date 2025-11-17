Advertisement
ਸਾਵਧਾਨ! ਇਹ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਵਾਸਤੁ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਮਨਾਹੀ

Vastu Shastra: ਵਾਸਤੂ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 17, 2025, 04:15 PM IST

Trending Photos

ਸਾਵਧਾਨ! ਇਹ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਵਾਸਤੁ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਮਨਾਹੀ

Vastu Shastra: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਓ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਓ

ਵਾਸਤੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੜੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਸ਼ੁੱਭ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੁਮਾਲ ਬਦਲਣਾ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੁਮਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਸਤੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਾਹਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਸਤੂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਘਰ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਵਾਸਤੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਖੰਡ ਜਾਂ ਨਮਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਊਰਜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ZEE PHH ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।)

