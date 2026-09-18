/Chandra Gochar 2026: ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਚੰਦਰਮਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ

राज्य चुनें
Chandra Gochar 2026: ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਮਨ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਢਾਈ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 18 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਜੋਤਿਸ਼ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਧਨੁ ਨੂੰ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਇਹ ਗੋਚਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੇਸ਼, ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਨੁ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ
ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਮਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯਾਤਰਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਘਰ ਗਿਆਨ, ਬੁੱਧੀ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਪੱਖੋਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਲਾਭ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ
ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਮਨ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਗੋਚਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਪਾਅ
ਜੋਤਿਸ਼ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਚੰਦਰ ਗੋਚਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ "ਓਮ ਨਮਹ ਸ਼ਿਵਾਏ" ਦਾ 108 ਵਾਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੌਲ, ਖੰਡ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਧਾਰਮਿਕ-ਜੋਤਿਸ਼ ਮਾਨਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
(Disclaimer: ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਉਪਾਅ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।)