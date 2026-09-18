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Chandra Gochar 2026: ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਚੰਦਰਮਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ

Moon Transit 2026: ਚੰਦਰਮਾ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੋਤਿਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਸ਼, ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੌਲਤ, ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 18, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 12:56 PM IST
Chandra Gochar 2026: ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਚੰਦਰਮਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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