/Diwali 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ! ਮੰਗਲ-ਸ਼ੁੱਕਰ-ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਹਾਂ ਸੰਜੋਗ, ਧਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਰसात

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Grah Gochar 2026: ਦੀਵਾਲੀ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤ੍ਰਿ-ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਯੋਜਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਤਬਦੀਲੀ ਛੇ ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੌਲਤ, ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੋਤਿਸ਼ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੁੱਧ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਮੀ-ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਜ ਯੋਗ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਗਲ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ
ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਵਧੇਗੀ ਸੁਖ-ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ
ਤੁਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬੁਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਭਦਾਇਕ
ਇਹ ਸਮਾਂ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁੰਭ: ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਯੋਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
(Disclaimer: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਗੋਚਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।)