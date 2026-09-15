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Diwali 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ! ਮੰਗਲ-ਸ਼ੁੱਕਰ-ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਹਾਂ ਸੰਜੋਗ, ਧਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਰसात

Mangal Gochar: 2026 ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 6 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 15, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:12 PM IST
Diwali 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ! ਮੰਗਲ-ਸ਼ੁੱਕਰ-ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਹਾਂ ਸੰਜੋਗ, ਧਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਰसात

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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