ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ Doormat 'ਤੇ ਵੀ "Welcome" ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ Postive Energy

Vastu Tips: "ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ" ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਡੋਰਮੈਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਕੁਝ ਵਾਸਤੂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ।

Dec 09, 2025, 09:38 AM IST

Vastu Tips: ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਡੋਰਮੈਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਜਾਵਟ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਘਰ ਤੋਂ ਧੂੜ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਹੀ ਰੰਗ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ‘Welcome’ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡੋਰਮੈਟ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ?

ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ‘Welcome’ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, "Welcome" ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡੋਰਮੈਟ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। "Welcome" ਸ਼ਬਦ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੋਰਮੈਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ "Welcome" ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਿਆਰ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ

ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ "Welcome" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨ, ਤਣਾਅ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬੋਲੋ। ਰੰਗ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਰਾ ਰੰਗ ਡੋਰਮੈਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੋਰਮੈਟ ਲਈ ਹਰਾ ਰੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਤਾਜ਼ਗੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਊਰਜਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਡੋਰਮੈਟ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉੱਤਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਡੋਰਮੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣ ਜਾਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਾਲਾ ਡੋਰਮੈਟ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ "Welcome" ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਡੋਰਮੈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਇਰ (ਨਾਰੀਅਲ ਫਾਈਬਰ) ਡੋਰਮੈਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੂਟ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਡੋਰਮੈਟ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਬੜ ਦੇ ਡੋਰਮੈਟ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

