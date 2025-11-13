Advertisement
28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿਪ੍ਰੀਤ ਰਾਜਯੋਗ ਕਾਰਨ ਪਲਟੇਗੀ ਕਿਸਮਤ

Shani Vipreet Rajyog 2025: ਨੌਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਗਤੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 13, 2025, 08:32 PM IST

Shani Vipreet Rajyog 2025: ਲਗਭਗ 138 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਨੀ ਹੁਣ 28 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਪ੍ਰੀਤ ਰਾਜਯੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਹੇਗਾ।

ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗਤੀ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਿਖ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੱਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗਤੀ ਨਾਲ, ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਸ਼ਨੀ ਹੁਣ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਧੇਗੀ, ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹਨ।

ਵਿਪ੍ਰੀਤ ਰਾਜਯੋਗ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ, ਅੱਠਵੇਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਗ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੋਗ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

 

