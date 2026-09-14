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Ganesh Chaturthi 2026: ਗਣਪਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖੋ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

Ganesh Idol: ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ 2026 'ਤੇ ਗਣਪਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਪਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 14, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 04:12 PM IST
Ganesh Chaturthi 2026: ਗਣਪਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖੋ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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