/Ganesh Chaturthi 2026: ਗਣਪਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖੋ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

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Ganesh Chaturthi 2026: ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 14 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਹੀ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1. ਹਿੰਸਕ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
2. ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਓ
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਾ ਘਾਹ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਰਵਾ ਘਾਹ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ।
3. ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਖੰਡਿਤ ਮੂਰਤੀ
ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ 'ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੰਡਿਤ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੰਡਿਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਰੱਖੋ ਦੂਰ
ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਲਟ, ਪਰਸ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
5. ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੂੜਾ ਨਾ ਰੱਖੋ
ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਬਚੇ ਫੁੱਲ, ਸੁਆਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੰਦਗੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਣਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(Disclaimer: ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।)