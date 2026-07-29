Guru Purnima 'ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ 5 ਚਮਤਕਾਰੀ ਉਪਾਅ; ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ!

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Guru Purnima 2026: ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1. ਧਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਉਪਾਅ
ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਦਿਨ, 11 ਕਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।
2. ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ
ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਹੀ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀ ਧੂਪ ਜਗਾਓ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੱਚੇ ਨਾਰੀਅਲ 'ਤੇ ਹਲਦੀ ਨਾਲ "ਸ਼੍ਰੀ" ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
3. ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ ਅਤੇ "ਓਮ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾਇ" ਮੰਤਰ ਦਾ 11 ਵਾਰ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
4. ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਠੜੀ ਬੰਨ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਫਿਰ, ਇਸ ਗੱਠੜੀ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
5. ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ
ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ 'ਤੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸੱਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਗਿੱਲੀ ਤੁਲਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ, ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਘਿਓ ਅਤੇ ਰੋਲੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ, ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
(Disclaimer: ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਚਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ZeePHH ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।)