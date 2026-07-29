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Guru Purnima 'ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ 5 ਚਮਤਕਾਰੀ ਉਪਾਅ; ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ!

Guru Purnima Upay: ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ 2026 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 29, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:32 PM IST
Guru Purnima 'ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ 5 ਚਮਤਕਾਰੀ ਉਪਾਅ; ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ!

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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