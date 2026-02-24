Advertisement
Holi 2026: 3 ਜਾਂ 4 ਮਾਰਚ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਹੋਲੀ ? ਜਾਣੋ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ, ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ

Holi 2026 Date and Time: ਹੋਲੀ 2026 ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ 3 ਜਾਂ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ, ਪੂਰਨਿਮਾ ਤਿਥੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 24, 2026, 12:11 PM IST

Holi 2026: ਹੋਲੀ 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਪੰਚਾਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਲੀ 4 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ 3 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੋਲੀ 2026 ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ
ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਿਨ: 3 ਮਾਰਚ, 2026
ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ (ਧੂਲੇਂਦੀ): 4 ਮਾਰਚ, 2026
ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਫਾਲਗੁਣ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਲਿਕਾ ਦੇ ਜਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਹੋਲੀ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੋਲੀ 2026 ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ
ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:
ਪੂਰਨਮਾਸ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ: 2 ਮਾਰਚ, 2026, ਸ਼ਾਮ 5:55 ਵਜੇ
ਪੂਰਨਮਾਸ ਤਾਰੀਖ ਖਤਮ: 3 ਮਾਰਚ, 2026, ਸ਼ਾਮ 5:07 ਵਜੇ

ਭਾਦਰ ਪੰਚ: 1:25 AM ਤੋਂ 2:35 AM
ਭਾਦਰ ਮੁਖ: 2:35 AM ਤੋਂ 4:30 AM

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਦਰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹੋਲੀ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ
ਹੋਲੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ:
1 ਰਾਧਾ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਹੋਲੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

2 ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਅਤੇ ਹਿਰਣਯਕਸ਼ਿਪੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਹੋਲੀ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਦੈਂਤ ਰਾਜਾ ਹਿਰਨਿਆਕਸ਼ੀਪੂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਹੋਲਿਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਸੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਿਰਣਯਕਸ਼ਿਪੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਸੰਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਹੋਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਲੋਕ ਰੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਜੀਆ ਅਤੇ ਠੰਡਾਈ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

