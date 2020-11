ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ! ISI ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਖ਼ਲ,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ

ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਗਰਗ : ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 551ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ਼੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਲਈ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੌਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ, ਉਸ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ETPB ਯਾਨੀ ਦੇ Evacuee Trust Property Board ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ETPB ਹੇਠ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਕੇ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੌਣ ਵੇਖੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਗੋਲਕ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਖ਼ਿਰ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਖੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ਼੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.. ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ... ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੂਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ?

Another shocking news PSGPC loses control of management of Gurdwara Sri Kartarpur Sahib to a Project Management Unit. The control has been given to ISI controlled ETBP How dare pak Govt even thought to this condemn this move in strong words & won’t let this happen at any cost pic.twitter.com/ZlfwvFunCX

ISI ਦਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ! ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖੀਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕੀ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ 9 ਮੈਂਬਰ ETPB ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ETPB ਨੂੰ ISI ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ISI ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ? ਤਾਰਿਕ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦਾ CEO ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ZEE ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਰੱਖ - ਰਾਖਵਾਕਰਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਿਕ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ

SAD condemned & demanded reversal of decision of Pakistan to take full control of Gurdwara Darbar Sahib in Kartarpur from PSGPC & hand it over to a new govt body with not even a single Sikh member on it. This is grave attack on fundamental rights of Sikh minority in Pakistan. pic.twitter.com/UQqVyv4Juq

— Dr Daljit S Cheema (@drcheemasad) November 4, 2020