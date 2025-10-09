200 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮੌਕੇ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਸੰਯੋਗ, ਜਾਣੋ-ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਅਰਘ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ

Karwa Chauth 2025: ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 10:54 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:37 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Trending Photos
Karwa Chauth 2025: ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੌਰਾਣਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਵੀ ਸਤੀ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼, ਦੇਵੀ ਗੌਰੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਸੰਜੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ।
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 10:54 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:37 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਕਰਵਾ ਚੌਥ 2025 ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ)
ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤ 8:14 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ, ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਰਾਤ 8:14 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾ ਚੌਥ (ਕਰਵਾ ਚੌਥ 2025 ਸ਼ੁਭ ਸੰਯੋਗ) 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਇਤਫ਼ਾਕ
ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ, ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਵਾਸ ਯੋਗ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਪੂਰੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਵਾਸ ਯੋਗਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪੰਚਾਂਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਦਾ ਜੋੜ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 5:41 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਯਾਨੀ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਨੂੰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵਵਾਸ ਯੋਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਇਸ ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵਵਾਸ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਸ਼ਿਵਵਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਨਿਵਾਸ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਵਾਸ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ, ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਵਾਸ ਯੋਗ ਦੌਰਾਨ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਸ ਯੋਗ ਦੌਰਾਨ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।