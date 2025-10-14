Advertisement
Diwali 2025 Date: 20 ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ 21 ਤਰੀਕ! ਦੀਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ ਜਾਣੋ

Diwali 2025 Date: ਵੈਦਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਦਿਨ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3:45 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:55 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਦੀ ਰਾਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ੀਤਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2025, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 14, 2025, 06:14 PM IST

Diwali 2025 Date: ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਧਨਤੇਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਉਲਝਣ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਨਤੇਰਸ, ਛੋਟੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਦੀਵਾਲੀ, ਗੋਵਰਧਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ।

ਦੀਵਾਲੀ 2025 ਕਦੋਂ ਹੈ?

ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ

ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 6:56 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:04 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਜਾ ਲਈ 1 ਘੰਟਾ 8 ਮਿੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਸ਼ੀਤਾ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਰਾਤ 11:41 ਵਜੇ ਤੋਂ 12:31 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੋਵਰਧਨ 2025 ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਵਧਮ ਚੰਦ) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਤਾਰੀਖ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:54 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 8:16 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਦਯਤਿਥੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਗੋਵਰਧਨ ਤਿਉਹਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। Zee Media ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

