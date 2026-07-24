Mangal Transit 2026: ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਲਟੇਗੀ ਕਿਸਮਤ! ਮੰਗਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਖਾ

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Mangal Transit 2026: ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 24 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ, ਮੰਗਲ ਰੋਹਿਣੀ ਨਕਸ਼ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ ਨਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਗਭਗ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਜੋਤਿਸ਼ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ, ਊਰਜਾ, ਬਹਾਦਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੰਗਲ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਕਸ਼, ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ
ਇਹ ਗੋਚਰ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ
ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਕਾਰਪੀਓ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਮੰਗਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੋਤਿਸ਼ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(Disclaimer: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ZeePHH ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।)