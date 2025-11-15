ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਓ ਇਹ ਖਾਸ ਚੀਜ਼, ਚਮਕੇਗੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ

Margashirsha Amavasya 2025: ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ਾ ਅਮਾਵਸਯ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸਰਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਇਸ ਦਿਨ ਪੁਰਖਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਰਾਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Margashirsha Amavasya 2025: ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹਰ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਮਹੀਨਾ ਦਾਨ, ਪੁੰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਚੰਦ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਗਹਨ ਅਮਾਵਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ, ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਪਣ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਅਮਾਵਸਿਆ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਪਿਤ੍ਰ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ।
ਅਮਾਵਸਿਆ ਤਿਥੀ ਕਦੋਂ ਹੈ?
ਵੈਦਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਾਵਸਿਆ ਤਿਥੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:43 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:16 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯਤਿਥੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਪੈਣ ਕਾਰਨ, ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ਾ ਅਮਾਵਸਿਆ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਤ੍ਰਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ
ਜੇਕਰ ਪਿਤ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ "ਓਮ ਨਮ: ਸ਼ਿਵਾਏ" ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਤ੍ਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾਦੇ ਸਤੀ ਜਾਂ ਧੈਯ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ
ਜੇਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਜਾਂ ਗੁੜ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਫਲਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਓ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ 108 ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਹਰੇਕ ਬੇਲ ਪੱਤਰ 'ਤੇ "ਓਮ" ਜਾਂ "ਰਾਮ" ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪਤਲੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਲਈ ਆਕ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਓ
ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਆਕ (ਮਦਰਾਸ) ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਇਸ ਭੇਟ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ZEE PHH ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।)