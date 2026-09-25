ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਮੋਰਿਆ ਅਗਲੇ ਬਰਸ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ ਸਮਰਾਲਾ

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Samrala News(ਵਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ): ਪਿਛਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਣਪਤੀ ਉਤਸਵ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵਿਸਾਲ ਵਿਸਰਜਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਨਹਿਰ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਜਲਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਆਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਵਜੇ ਰਿੱਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਿਕਲੀ, ਗੜ੍ਹੀ ਪੁਲ ਤੱਕ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ੂਮ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ ਤੇ 100 ਤੋ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀਆ ਮੂਰਤੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸਰਜਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ।
ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਲਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਮੋਰੀਆ ਅਗਲੇ ਬਰਸ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣਾਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਆਉਣ ਦੇ ਅਕਾਸ਼ ਗੂੰਜਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸਰਜਨ ਯਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਪੁੱਜੇ।
ਉਧਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸਰਜਨ ਯਾਤਰਾ ਵੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਦੋਵੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਜਾਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾ ਲੱਗਾ।
ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਗੜ੍ਹੀ ਪੁੱਲ ਉਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਹੁੰਮਸ ਵੀ ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਜਰਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਫੁੱਲਾ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੇਖਣਯੋਗ ਸੀ।