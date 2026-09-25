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ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਮੋਰਿਆ ਅਗਲੇ ਬਰਸ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ ਸਮਰਾਲਾ

Samrala News: ਪਿਛਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਣਪਤੀ ਉਤਸਵ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵਿਸਾਲ ਵਿਸਰਜਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਨਹਿਰ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਜਲਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 25, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 07:28 PM IST
ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਮੋਰਿਆ ਅਗਲੇ ਬਰਸ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ ਸਮਰਾਲਾ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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