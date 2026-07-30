/2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਲਟੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ! ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਮਾਲਾਮਾਲ!

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Sawan 2026: ਸਾਵਣ 2026 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ, ਰਾਹੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਤਾਰਾ ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਗਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਧਨਿਸ਼ਠ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੋਤਿਸ਼ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਹੂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੈਰੀਅਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ
ਰਾਹੂ ਦਾ ਧਨਿਸ਼ਠ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ, ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਇਹ ਗੋਚਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਸੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਉਪਾਅ
-ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜਰਾ ਜਾਂ ਸਪਤਧੰਨਿਆ ਖੁਆਓ।।
-ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਤਰ "ਓਂ ਰਾਂ ਰਾਹਵੇ ਨਮੋ" ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ।
-ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਜਲਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਚੜ੍ਹਾਓ।
(Disclaimer: ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਚਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ZeePHH ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।)