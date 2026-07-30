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2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਲਟੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ! ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਮਾਲਾਮਾਲ!

Sawan 2026 Rahu Transit: ਸਾਵਣ 2026 ਵਿੱਚ, ਰਾਹੂ ਧਨਿਸ਼ਠਾ ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਗੋਚਰ ਕਿਹੜੀਆਂ 4 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ, ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ, ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 30, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:34 PM IST
2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਲਟੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ! ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਮਾਲਾਮਾਲ!

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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