ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਅੱਜ; ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕਰਨਗੇ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ

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Sawan Somwar 2026 News: ਅੱਜ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਲਈ ਜਲਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਣ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਸਾਵਣ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਦੀ ਕਥਾ
ਕਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਸਾਲ ਜੀਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ।
ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਸ਼ੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਮਾਮਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਯੱਗ ਕੀਤੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।
ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ
ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਇਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦੌਲਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਵਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।