Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Religion PHH
  • /ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਪੈਸੇ? ਅੱਜ ਹੀ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਵਾਸਤੂ ਸੁਝਾਵਾਂ

ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਪੈਸੇ? ਅੱਜ ਹੀ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਵਾਸਤੂ ਸੁਝਾਵਾਂ

Money Vastu Tips: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੇਆਉਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ, ਤਿਜੋਰੀ ਅਤੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਧਾਰਨ ਵਾਸਤੂ ਸੁਝਾਅ ਸਿੱਖੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 20, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 03:35 PM IST
ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਪੈਸੇ? ਅੱਜ ਹੀ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਵਾਸਤੂ ਸੁਝਾਵਾਂ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
SGPC ਦੀਆਂ AC ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ, 6 ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
2
3
4
5