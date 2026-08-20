/ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਪੈਸੇ? ਅੱਜ ਹੀ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਵਾਸਤੂ ਸੁਝਾਵਾਂ

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Vastu Tips: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ
ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੂੜਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਜੁੱਤੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾੜ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢੋ
ਵਾਸਤੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਖਰਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।
ਵਾਸਤੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਨਮਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜਾਣੋ
ਵਾਸਤੂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਮਕ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਪ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਮਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਦੌਲਤ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮਝੋ।
ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਰੱਖੋ
ਵਾਸਤੂ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕੁਬੇਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਬਾੜ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ।
ਤਿਜੋਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ
ਵਾਸਤੂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਤਿਜੋਰੀ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਤਿਜੋਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਲੇਆਉਟ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੋਟ, ਬੇਕਾਰ ਕਾਗਜ਼, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਵਾਸਤੂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ, ਵਾਸਤੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਸਤੂ ਉਪਚਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
(Disclaimer: ਇਹ ਲੇਖ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ZeePHH ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।)