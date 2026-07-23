/2026 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਲਾਈਵ

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Commonwealth Games 2026 News: 2026 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀਰਵਾਰ, 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਖੇਡਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ 21 ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਲਾਅਨ ਬਾਊਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅਰ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਂਕੁੰਭ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 124 ਐਥਲੀਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ 2026 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2026 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੋਨੀ ਲਿਵ ਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦਿਨ 1: ਵੀਰਵਾਰ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਲਾਨ ਬਾਊਲਜ਼: ਦੁਪਹਿਰ 2:00 IST - ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ (ਦਿਨ 1)
ਦੁਪਹਿਰ 2:00 IST - ਮਹਿਲਾ ਜੋੜੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ (ਦਿਨ 1)
ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ: ਦੁਪਹਿਰ 10:30 IST ਸ਼ੁਰੂ
ਦਿਨ 2: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 24 ਜੁਲਾਈ
ਲਾਨ ਬਾਊਲਜ਼: ਦੁਪਹਿਰ 1:00 IST - ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਜੋੜੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ (ਦਿਨ 2)
ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ: ਦੁਪਹਿਰ 3:30 IST - ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ (32 ਦਾ ਦੌਰ / 16 ਦਾ ਦੌਰ)
ਕਲਾਤਮਕ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ: ਸ਼ਾਮ 4:30 IST - ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਪੈਰਾ ਪਾਵਰਲਿਫਟਿੰਗ: ਸ਼ਾਮ 5:30 IST - ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਲਾਈਟਵੇਟ ਫਾਈਨਲ
ਸ਼ਾਮ 10:30 IST - ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੈਵੀਵੇਟ ਫਾਈਨਲ
ਤੈਰਾਕੀ / ਪੈਰਾ ਤੈਰਾਕੀ: 11:30 ਵਜੇ IST - ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ S13 100 ਮੀਟਰ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ ਫਾਈਨਲ ਅਤੇ 4x100 ਮੀਟਰ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ ਰੀਲੇਅ ਫਾਈਨਲ
ਦਿਨ 3: ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 25 ਜੁਲਾਈ
ਲਾਨ ਬਾਊਲਜ਼: 1:00 ਵਜੇ IST - ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ ਮੈਚ (ਦਿਨ 3)
ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ: 3:30 ਵਜੇ IST - 16 ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ/ਰਾਊਂਡ
ਕਲਾਤਮਕ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ: 4:30 ਵਜੇ IST - ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
3x3 ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ: 9:30 ਵਜੇ IST - ਭਾਰਤ ਮਹਿਲਾ ਬਨਾਮ ਸਕਾਟਲੈਂਡ (ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ)
ਤੈਰਾਕੀ: 11:30 ਵਜੇ IST - ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ S14 200 ਮੀਟਰ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ ਫਾਈਨਲ ਅਤੇ 50 ਮੀਟਰ ਬੈਕਸਟ੍ਰੋਕ ਫਾਈਨਲ
ਦਿਨ 4: ਐਤਵਾਰ, 26 ਜੁਲਾਈ
ਲਾਨ ਬਾਊਲਜ਼: 1:00 ਵਜੇ IST - ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ ਮੈਚ (ਦਿਨ 4)
ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ: ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ IST - ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਨਲ
ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ IST - ਔਰਤਾਂ ਦਾ 48 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਨਲ
ਸ਼ਾਮ 11:00 ਵਜੇ IST - ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ 65 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਨਲ
ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ: ਸ਼ਾਮ 3:30 ਵਜੇ IST - ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮੈਚ
ਕਲਾਤਮਕ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ: ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ IST - ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਲ-ਅਰਾਊਂਡ ਫਾਈਨਲ
ਸ਼ਾਮ 10:30 ਵਜੇ IST - ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਲ-ਅਰਾਊਂਡ ਫਾਈਨਲ
ਦਿਨ 5: ਸੋਮਵਾਰ, 27 ਜੁਲਾਈ
ਲਾਨ ਬਾਊਲ: ਦੁਪਹਿਰ 1:00 ਵਜੇ IST - ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦਾ ਦਿਨ 5; 8:30 ਵਜੇ IST - ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ
ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਐਥਲੈਟਿਕਸ: 2:30 ਵਜੇ IST - ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 400 ਮੀਟਰ ਹਰਡਲਜ਼ (R1), ਲੰਬੀ ਛਾਲ (ਕੁਆਲੀਫਾਈ), ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 110 ਮੀਟਰ ਹਰਡਲਜ਼ (R1)
11:00 ਵਜੇ IST - ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਜੰਪ ਫਾਈਨਲ, 110 ਮੀਟਰ ਹਰਡਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ F57 ਫਾਈਨਲ
ਤੈਰਾਕੀ: 3:00 ਵਜੇ IST - ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 200 ਮੀਟਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਹੀਟਸ; 11:30 ਵਜੇ IST - ਫਾਈਨਲ
ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ: 5:30 ਵਜੇ IST - ਔਰਤਾਂ ਦਾ 53 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 58 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਨਲ
12:30 ਵਜੇ IST (28 ਜੁਲਾਈ) - ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ 79 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਨਲ
3x3 ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ: 9:30 ਵਜੇ IST - ਭਾਰਤ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਬਨਾਮ ਨਾਈਜੀਰੀਆ (ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ)
ਦਿਨ 6: ਮੰਗਲਵਾਰ, 28 ਜੁਲਾਈ
ਲਾਨ ਬਾਊਲ: 1:00 ਵਜੇ IST - ਮੈਡਲ ਮੈਚ (ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਜੋੜੇ)
7:30 ਵਜੇ IST - ਪੁਰਸ਼ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ
ਅਥਲੈਟਿਕਸ: 2:30 ਵਜੇ IST - ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ 400 ਮੀਟਰ ਰਾਊਂਡ 1
11:00 ਵਜੇ IST - ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਜੰਪ ਫਾਈਨਲ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ 100 ਮੀਟਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ
ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ: 6:30 ਵਜੇ IST - ਔਰਤਾਂ ਦਾ 63 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਨਲ; ਰਾਤ 11:00 IST - ਔਰਤਾਂ ਦਾ 69 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਨਲ
ਦਿਨ 7, ਬੁੱਧਵਾਰ, 29 ਜੁਲਾਈ
ਲਾਨ ਬਾਊਲ: ਦੁਪਹਿਰ 1:00 IST - ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ (ਦਿਨ 2)
ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ: ਦੁਪਹਿਰ 2:00 IST - ਔਰਤਾਂ ਦਾ 77 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਨਲ; 6:30 PM IST - ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ 94 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਨਲ
ਐਥਲੈਟਿਕਸ: 2:30 PM IST - ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 200 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ
11:00 PM IST - ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਛਾਲ ਫਾਈਨਲ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ 3000 ਮੀਟਰ ਸਟੀਪਲਚੇਜ਼ ਫਾਈਨਲ
ਦਿਨ 8: ਵੀਰਵਾਰ, 30 ਜੁਲਾਈ
ਲਾਨ ਬਾਊਲ: 1:00 PM IST - ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ (ਦਿਨ 3)
ਟਰੈਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ: 2:30 PM IST - ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰਾਊਂਡ; 8:30 ਵਜੇ IST - ਟੀਮ ਪਰਸੂਟ ਅਤੇ ਟੀਮ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਫਾਈਨਲ
ਐਥਲੈਟਿਕਸ: 2:30 ਵਜੇ IST - ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜੰਪ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੈਕੈਥਲੋਨ
11:00 ਵਜੇ IST - ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਥ੍ਰੋ ਫਾਈਨਲ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ 5000 ਮੀਟਰ ਫਾਈਨਲ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ ਫਾਈਨਲ
ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ: 6:30 ਵਜੇ IST - ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ +86 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਨਲ; 11:00 ਵਜੇ IST - ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ +110 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਨਲ
ਦਿਨ 9: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 31 ਜੁਲਾਈ
ਜੂਡੋ: 3:30 ਵਜੇ IST - ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ; 8:30 ਵਜੇ IST - ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ
ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ: 3:00 ਵਜੇ IST - ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ
ਐਥਲੈਟਿਕਸ: 2:30 ਵਜੇ IST - ਮਿਕਸਡ 4x