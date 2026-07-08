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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਈ ਸਾਫ; ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ

FIFA World Cup 2026 Quarterfinals News: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 08, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:25 AM IST
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਈ ਸਾਫ; ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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