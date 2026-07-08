/ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਈ ਸਾਫ; ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ

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FIFA World Cup 2026 Quarterfinals News: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 48 ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਦੌੜ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਲਟਫੇਰ, ਆਖਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਗੋਲਾਂ, ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਡਰਾਮਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੈਚ ਦੀ ਮਿਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ
ਫਰਾਂਸ ਬਨਾਮ ਮੋਰੋਕੋ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ
ਸਪੇਨ ਬਨਾਮ ਬੈਲਜੀਅਮ 11 ਜੁਲਾਈ ਸਵੇਰੇ 12:30 ਵਜੇ
ਨਾਰਵੇ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ 12 ਜੁਲਾਈ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਬਨਾਮ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 12 ਜੁਲਾਈ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ
ਇੰਗਲੈਂਡ 3-2 ਮੈਕਸੀਕੋ (ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ)
ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਚ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਕਈ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ 54ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਥ੍ਰੀ ਲਾਇਨਜ਼ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਆਖਰੀ 35 ਮਿੰਟ ਦਸ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ 3-2 ਮਿਸਰ (ਅਟਲਾਂਟਾ)
ਇਹ ਮੈਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ 79ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮਿਸਰ ਤੋਂ 0-2 ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਰੋਮੇਰੋ ਨੇ ਫਿਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਸੀ ਨੇ 83ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ, ਇੰਜਰੀ ਟਾਈਮ (90+4 ਮਿੰਟ) ਵਿੱਚ, ਐਂਜ਼ੋ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੇ ਹੈਡਰ ਨਾਲ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 3000ਵਾਂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਨਾਰਵੇ 2-1 ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (ਨਿਊ ਜਰਸੀ)
ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕੀਤਾ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਟਾਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਏਰਲਿੰਗ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਜੇਤੂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਪੇਨ 1-0 ਪੁਰਤਗਾਲ (ਡੱਲਾਸ)
ਵਿਸ਼ਵ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਕੇਲ ਮੇਰੀਨੋ ਨੇ ਸੱਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸਪੇਨ ਨੂੰ 1-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਸ ਹਾਰ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਸਫਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅੰਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 0 (4)-0 (3) ਕੋਲੰਬੀਆ, ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ (ਵੈਨਕੂਵਰ)
ਬੀਸੀ ਪਲੇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੈਚ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਫੈਂਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ। ਮੈਚ 120 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਗੋਲ ਰਹਿਤ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੂਬੇਨ ਵਰਗਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 4-3 ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ, 1954 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ।