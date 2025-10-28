Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2979101
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZee PHH Sports

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਖੌਫ, ਕਪਤਾਨ ਮਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਮਣੇ ਆਇਆ ਡਰ

India vs Australia: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 28, 2025, 08:17 PM IST

Trending Photos

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਖੌਫ, ਕਪਤਾਨ ਮਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਮਣੇ ਆਇਆ ਡਰ

India vs Australia: ਆਪਣੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ T20 ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਮਨੂਕਾ ਓਵਲ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡ ਖੇਡੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Abhishek SharmaMitchell MarshIndia vs Australia

Trending news

8th pay commission
8ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ
Mansa Firing
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
Jagtar Singh Tara
16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰੀ
CM Bhagwant Mann
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮੀ ਆਈ- CM ਮਾਨ
Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ
bathinda news
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ
Ferozepur news
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੈਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਰਕੁਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ
Harpal Singh Cheema
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
openai
OpenAI ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ChatGPT ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ
Sri Eco Dham Bardar
ਸ੍ਰੀ ਈਕੋ ਧਾਮ ਬਰਦਾਰ ‘ਚ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ ਢਾਹੇ