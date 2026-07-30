Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Sports
  • /ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ, ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ, ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

Ajinkya Rahane Retirement News: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 30, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:00 PM IST
ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ, ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਨਾਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ; ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ
Fazilka drain dispute48 min ago
2
Punjab bandh call1 hr ago
3
Sangrur Petrol Pump2 hrs ago
4
MGNREGA Workers Strike Punjab2 hrs ago
5
delhi police encounter3 hrs ago