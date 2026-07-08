ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਗ੍ਹਾ

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Argentina vs Egypt News: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਟਲਾਂਟਾ ਦੇ ਅਟਲਾਂਟਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਨਸਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਨਸਸ ਸਿਟੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ/ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ 78ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਤੱਕ 0-2 ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਪਰ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। 13 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹੀਰੋ ਕਪਤਾਨ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਸੀ ਨੇ 79ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਰੋਮੇਰੋ ਲਈ ਅਸਿਸਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਸੀ ਨੇ 83ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਂਜ਼ਾਲੋ ਮੋਂਟੀਏਲ ਦੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਜਰੀ ਟਾਈਮ (90+2 ਮਿੰਟ) ਵਿੱਚ, ਐਂਜ਼ੋ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੇ ਲੌਟਾਰੋ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ 3-2 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ। ਮੈਸੀ ਪੈਨਲਟੀ ਖੁੰਝਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਕੋਲ ਕਈ ਮੌਕੇ ਸਨ ਪਰ ਮਿਸਰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੀ। ਯਾਸਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ 15ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਵਾਨ ਅਟੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ 21ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਖੁੰਝ ਗਿਆ।
ਮਿਸਰੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਮੁਸਤਫਾ ਸ਼ੋਬੈਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਤਫਾ ਜ਼ੀਕੋ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਲੀਡ 2-0 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ੀਕੋ ਨੇ 67ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਸਮ ਹਸਨ ਦੇ ਪਾਸ 'ਤੇ ਇਹ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਮੈਸੀ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 21 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।