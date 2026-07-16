/ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ; ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਪਲਟਿਆ ਮੈਚ

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Argentina vs England News: ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਖਿਤਾਬੀ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ।
ਮੈਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਫ: ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਖੁੰਝੇ ਮੌਕੇ
ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੀਜੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਐਂਜ਼ੋ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਊਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਹੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਡੇਕਲਨ ਰਾਈਸ, ਜੌਨ ਸਟੋਨਸ ਅਤੇ ਰੀਸ ਜੇਮਜ਼ ਨੇ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਗੁਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਅਤੇ ਐਂਜ਼ੋ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਗੋਲਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਖ਼ਰਾਬ ਫਾਊਲ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਐਲੀਅਟ ਐਂਡਰਸਨ (ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣ 'ਤੇ) ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਲਿਸਾਂਡਰੋ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਏ ਗਏ।
ਦੂਜਾ ਹਾਫ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਪਰ 55ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ 1-0 ਦੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੋਰਗਨ ਰੌਜਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਸ 'ਤੇ ਐਂਥਨੀ ਗੋਰਡਨ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਗੋਲਪੋਸਟ ਦੇ ਪਾਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਟ ਲਿਆ ਪਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ 85ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ੋ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੇ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਦੇ ਪਾਸ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸਕੋਰ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਜਰੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੋਲ
ਨਿਰਧਾਰਤ 90 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਕੋਰ 1-1 ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੰਜਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਲੌਟਾਰੋ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 2-1 ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਲੀਡ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਮੈਸੀ ਦਾ ਜਾਦੂ: ਭਾਵੇਂ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੋਈ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਗੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ (Assist) ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਲੀਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।