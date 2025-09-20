ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਅਤੇ 1 ਵਿਕਟ ਲਈ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ

Arshdeep Singh News: ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਖਰੀ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ 99 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
Arshdeep Singh News: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 21 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੈਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 100ਵੀਂ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 100 ਟੀ-20ਆਈ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਕਟ ਲਈ 8 ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ
ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਖਰੀ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ 99 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 100 ਟੀ-20ਆਈ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ 100 ਵਿਕਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਸਿਰਫ਼ 64 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ 100 ਵਿਕਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ (53 ਮੈਚ) ਅਤੇ ਵਾਨਿੰਦੂ ਹਸਰੰਗਾ (63 ਮੈਚ) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਿਸ ਰਉਫ (71) ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਅਡਾਇਰ (72) ਹਨ।
ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 100 ਵਿਕਟਾਂ (ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼):
ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ - 53
ਸੰਦੀਪ ਲਾਮਿਛਾਨੇ - 54
ਵਨਿੰਦੂ ਹਸਰੰਗਾ - 63
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ - 64
ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਬੱਟ - 66
ਹੈਰਿਸ ਰਾਊਫ - 71
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ ਸਪੈਲ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਓਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਆਪਣੀ 100ਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ।
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਆਫ-ਸਟੰਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਨਾਇਕ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁੱਲ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਮਾਰਿਆ। ਗੇਂਦ ਮਿਡ-ਆਨ ਵੱਲ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।