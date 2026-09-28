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ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਜ਼ 2026: ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਬਲਹਾਰਾ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ

Asian Games 2026 News: ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 25 ਮੀਟਰ ਪਿਸਟਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ।

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 28, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 12:26 PM IST
ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਜ਼ 2026: ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਬਲਹਾਰਾ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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