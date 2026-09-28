/ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਜ਼ 2026: ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਬਲਹਾਰਾ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ

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Asian Games 2026 News: ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 25 ਮੀਟਰ ਪਿਸਟਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਫਾਈਨਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਸ਼ਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। 40 ਸ਼ਾਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਕਿਮ ਹਿਓਨ ਸੁਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 34-34 ਅੰਕ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਦੌੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੂਟ-ਆਫ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸ਼ੂਟ-ਆਫ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੀਜੇ ਸ਼ੂਟ-ਆਫ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਤੀਜੇ ਸ਼ੂਟ-ਆਫ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਹੀ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਏ, ਜਦਕਿ ਕਿਮ ਹਿਓਨ ਸੁਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸ਼ਾਟ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਈਸ਼ਾ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਿਮ ਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਲਈ ਈਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਆਰੂਇਕਸੁਆਨ ਜਿਆਓ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਸ਼ੂਟ-ਆਫ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਈਸ਼ਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 25 ਮੀਟਰ ਪਿਸਟਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 26 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮਿਊਨਿਖ ਵਿੱਚ 43 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿੰਕੀ ਬਲਹਾਰਾ ਨੇ ਕੁਰਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਕਾਂਸੀ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿੰਕੀ ਬਲਹਾਰਾ ਨੇ 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਸ਼ ਦੇ ਮਹਿਲਾ 78 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਏਚੀ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰਲ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੀ ਦੌੜ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ।
ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਮੋ ਸੁਮਿਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰਨ ਨੂੰ 0-5 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2026 ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਮੋ ਸੁਮਿਨ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਕੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।
ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਟੈਂਬੇਕ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮਿਨ ਨੇ ਚਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੋਮਬੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੜ੍ਹਤ ਵਧਾਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਂਬੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਕੀ ਡੱਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ 'ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਸੁਮਿਨ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 0-5 ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।