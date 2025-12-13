Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3039150
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZee PHH Sports

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ;ਚਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਆਇਆ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ

Cricket match-fixing India: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 07:46 AM IST

Trending Photos

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ;ਚਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਆਇਆ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ

Cricket match-fixing India: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਚਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸਾਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ACA) ਨੇ 4 ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਈਸ਼ਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਅਮਿਤ ਸਿਨਹਾ, ਅਮਨ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਠਾਕੁਰੀ ਨੂੰ ਸਈਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟ੍ਰਾਫੀ 2025 ਵਿਚਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਈਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਸਾਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸੀਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨਾਤਨ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈ (ਏਸੀਐਸਯੂ) ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਏਸੀਏ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਡ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

Add Zee News as a Preferred Source

ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਈਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਲੀਗ ਮੈਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।"

ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ACA, ਇਸਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲੱਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ, ਕੋਚ, ਅੰਪਾਇਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ACA ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

TAGS

Cricket match-fixing IndiaAssam Cricket AssociationACA suspends players

Trending news

Cricket match-fixing India
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ;ਚਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਆਇਆ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 13 ਦਸੰਬਰ 2025
Ludhiana News
ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; 1008 ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਗੱਟੂਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਕਾਬੂ, ਇੱਕ ਫਰਾਰ
anmol bishnoi
ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ NIA ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ
moga news
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਸੂਵਾਲ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸ਼ੂਟਰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
Sanyukt Kisan Morcha
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟਿੱਬੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
Rajya sabha
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ MSP ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਾ
CM Bhagwant Mann
CM ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ UK ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
Bilaspur News
घुमारवीं पुलिस की बड़ी कार्रवाई: पंजाब नंबर की कार से 3.650 किलो चरस बरामद
Sunam News
ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ