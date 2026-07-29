/ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ; ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

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Weightlifter Harjinder Kaur News(ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ): ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੈਹਸ ਦੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗਲਾਸਗੋ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 69 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 227 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਡਲਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ ਤੋੜਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਸੀ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਨੈਚ ਵਿੱਚ 101 ਕਿਲੋ ਤੇ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਵਿੱਚ 126 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੇਟਲਿਫਟਰ ਦੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਸਨੈਚ, ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਗੇਮਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੇਟਲਿਫਟਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁੜ ਤੋੜਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਏ। ਨਾਭਾ ਨੇੜਲੇ ਮੈਹਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਵੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।