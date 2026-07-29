Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Sports
  • /ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ; ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ; ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

Weightlifter Harjinder Kaur News: ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੈਹਸ ਦੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 29, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:33 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ; ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੀਐਚਡੀ ਸਕਾਲਰ ਜੋਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ
Panjab University News1 hr ago
2
Mallikarjun Kharge News1 hr ago
3
Punjab Weather Update3 hrs ago
4
Harjinder Kaur Wins Silver Medal3 hrs ago
5
ajj da hukamnama1:04 AM IST