ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਵਿੜ ਦੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਆਟੋ; ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

Rahul Dravid: ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਚ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦੀ ਕਾਰ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦਾ ਇੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਦ੍ਰਾਵਿੜ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੂਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦੀ ਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਟੋ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਖੇਤਰ ਕਨਿੰਘਮ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦੀ ਕਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੇ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਨਿੰਘਮ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਡੈੱਕਨ ਹੇਰਾਲਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6.30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੱਕਰ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ।

Indian cricketer Rahul Dravid's car & a commercial goods vehicle were involved in a minor accident on Cunningham road in #Bengaluru. And unlike the #cred ad, #RahulDravid & the goods vehicle driver engaged in a civilized argument & left the place later. No complaint so far pic.twitter.com/HJHQx5er3P

