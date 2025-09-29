Advertisement
Ashes ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕ੍ਰਿਸ ਵੋਕਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ

Chris Woakes International Retirement: ਵੋਕਸ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਤ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਰ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। 

Sep 29, 2025, 06:32 PM IST

Chris Woakes International Retirement: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਚਮਕੇ। ਪਰ ਦੋ ਨਾਮ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ

ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਟ

ਅਸੀਂ 36 ਸਾਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ ਵੋਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੋਕਸ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਤ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਰ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੱਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੋਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਥਿਊ ਪੋਟਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵੋਕਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

"ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ," ਵੋਕਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। "ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਖੇਡਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਇਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਥ੍ਰੀ ਲਾਇਨਜ਼ ਪਹਿਨਣਾ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ?

ਵੋਕਸ ਨੇ 62 ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ 192 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਕੋਲ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਡਲ ਹਨ (ਸੈਂਕੜਾ, ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ)। ਉਹ 2023 ਦੀਆਂ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਟਨ-ਮਿਲਰ ਮੈਡਲ ਅਤੇ 155 ਵ੍ਹਾਈਟ-ਬਾਲ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 204 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਈਓਨ ਮੋਰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ 50 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਹ 2023 ਐਸ਼ੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਸੀ। ਵੋਕਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "2011 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਦੋ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ

"ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਐਮੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲੈਲਾ ਅਤੇ ਈਵੀ ਲਈ, ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 'ਬਾਰਮੀ ਆਰਮੀ' ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੂੰਨ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਚਾਂ, ਸਾਥੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵਾਰਵਿਕਸ਼ਾਇਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।" ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

