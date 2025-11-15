Advertisement
IPL 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ; ਰਾਣਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਲਖਨਊ ਗਏ ਸ਼ਮੀ

IPL 2026: ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ₹18 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $18 ਮਿਲੀਅਨ) ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਤੋਂ ₹4 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $14 ਮਿਲੀਅਨ) ਮਿਲਣਗੇ। 

Nov 15, 2025

IPL 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (LSG) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਹੁਣ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਣਗੇ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ₹18 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $18 ਮਿਲੀਅਨ) ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਤੋਂ ₹4 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $14 ਮਿਲੀਅਨ) ਮਿਲਣਗੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਕਿ IPL 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1. ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ

ਸੀਨੀਅਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ IPL 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) ਲਈ ਖੇਡਣਗੇ। ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਲਈ 12 IPL ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਲੀਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ 254 IPL ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 170 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 3,260 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) ਟੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ IPL 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ₹14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇਗੀ।

2. ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਹੁਣ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ₹18 ਕਰੋੜ ਹੈ। IPL ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ 177 IPL ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ IPL ਵਿੱਚ 4704 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

3. ਸੈਮ ਕੁਰਨ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸੈਮ ਕੁਰਨ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) ਵਿੱਚ ₹2.4 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $2.4 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਮ ਕੁਰਨ ਨੇ 64 ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 59 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 997 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

4. ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ

ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH) ਤੋਂ ਸਫਲ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਹੁਣ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (LSG) ਲਈ ਖੇਡੇਗਾ। IPL 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ₹10 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $10 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ 'ਤੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (LSG) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

5. ਮਯੰਕ ਮਾਰਕੰਡੇ

ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨਰ ਮਯੰਕ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR) ਤੋਂ ਸਫਲ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (MI) ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। KKR ਨੇ ਮਾਰਕੰਡੇ ਨੂੰ ₹30 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ $3 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮਯੰਕ ਉਸੇ ਫੀਸ 'ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2018, 2019 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਲਈ ਖੇਡਿਆ।

6. ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ

ਬੋਲਿੰਗ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (LSG) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਜੁਨ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ ₹30 ਲੱਖ 'ਤੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਲਈ ਖੇਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

7. ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ

ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) ਤੋਂ ਸਫਲ ਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (DC) ਲਈ ਖੇਡੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ ₹4.2 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਆਰ ਨੇ ਟਾਟਾ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।

8. ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ

ਆਲਰ ਰਾਊਂਡਰ ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (DC) ਤੋਂ ਸਫਲ ਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੀ ਫੀਸ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

