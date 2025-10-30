Advertisement
IPL 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ KKR ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Abhishek Nair KKR New Head Coach: ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪੰਡਿਤ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਕੇਆਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 30, 2025, 05:28 PM IST

IPL 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ KKR ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Abhishek Nair KKR New Head Coach: ਅਗਲਾ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਕੇਕੇਆਰ) ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ

ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪੰਡਿਤ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਕੇਆਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2025 ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਟੀਮ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ, ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਕੇਕੇਆਰ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਇਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

ਇਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਇਰ ਲਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (WPL) ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਨਾਇਰ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੇਕੇਆਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਇਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਚ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕਾਰਤਿਕ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੇਗਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਇਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਕੇਆਰ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੁਮੇਲ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

