/ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼ 2026; ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਹਰ?

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Commonwealth Games 2026 News: ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ (Commonwealth Games) ਦੇ 23ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਬਹੁ-ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਹਾਕੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਲਾਸਗੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣੇਗਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ
ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗਲਾਸਗੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 2014 ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗਲਾਸਗੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2026 ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ 21 ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜੋ 2010 ਦਿੱਲੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਛੱਡੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ
18 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 6 ਤੋਂ 7 ਅਰਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਭ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸੌਂਪੀ।
1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਐਡੀਸ਼ਨ
2026 ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 1994 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਟੀਮ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ 1998 ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ?
ਗਲਾਸਗੋ 2026 ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਮ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੈੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 3×3 ਬਾਸਕੇਟਬਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਗਲਾਸਗੋ 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਗਲਾਸਗੋ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਸ
ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਐਥਲੈਟਿਕਸ
ਬੌਲਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਬੌਲਜ਼
ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ
ਟਰੈਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਟਰੈਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ
ਨੈੱਟਬਾਲ
ਜੂਡੋ
ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਤੈਰਾਕੀ
ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਪਾਵਰਲਿਫਟਿੰਗ
3×3 ਬਾਸਕੇਟਬਾਲ ਅਤੇ 3×3 ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਬਾਸਕੇਟਬਾਲ
ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਨ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਕੀ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਹਨ।