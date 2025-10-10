Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2955934
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZee PHH Sports

IPL 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CSK ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ

CSK IPL Team: ਕ੍ਰਿਕਬਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮ ਕੁਰਨ (ਇੰਗਲੈਂਡ), ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ), ਦੀਪਕ ਹੁੱਡਾ, ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 02:57 PM IST

Trending Photos

IPL 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CSK ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ

CSK IPL Team: ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) 2025 ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ IPL ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 14 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁਣ IPL 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਕਬਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮ ਕੁਰਨ (ਇੰਗਲੈਂਡ), ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ), ਦੀਪਕ ਹੁੱਡਾ, ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੀਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਦੀ ਸੱਟ ਨੇ ਵੀ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਰੁਤੁਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਨੇ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਲਟੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸੀਐਸਕੇ ਦੇ
ਟਾਪ-ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਦੀਪਕ ਹੁੱਡਾ, ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਸੀਐਸਕੇ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 138.29 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 2,315 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੌੜਾਂ (693) ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 29 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸੀਐਸਕੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਰ. ਅਸ਼ਵਿਨ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ₹9.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀਐਸਕੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪੰਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ₹25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਸੈਮ ਕੁਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 

ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੀਪਕ ਹੁੱਡਾ, ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੀ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ-ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ-ਨਿਲਾਮੀ 13 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

TAGS

CSKIndian Premier LeagueIPL IPL Auction 2026

Trending news

AAP Punjab Media Wing
'ਆਪ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ; ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
Himachal Panchayat elections
हिमाचल पंचायती चुनाव में देरी पर गरमाई सियासत; मुख्यमंत्री सुक्खू का भाजपा पर पलटवार
Rajinder Gupta Nomination
ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਕੀਤੇ ਦਾਖ਼ਲ
UPSC Exam Coaching
अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र में सिविल परीक्षाओं हेतु मुफ्त कोचिंग के लिए आवेदन शुरू
Himachal Panchayat Polls Postpones
हिमाचल में पंचायत चुनाव टला; भाजपा ने सुक्खू सरकार पर उठाए सवाल
Phillaur News
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
Rajvir Jawanda
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨਮਿੱਤ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਹੋਵੇਗੀ; ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ
Punjab Attack Alert
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਲਰਟ; ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੌਕਸੀ
Sri Hemkunt Sahib
ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਅੱਜ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ; 2.72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਤਮਸਤਕ
Varinder Ghuman Cremation
ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਅੱਜ