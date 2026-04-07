ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਤਨ ਪਰਤੇ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

David Warner Arrested : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਪਤਾਨ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਮਾਰੂਬਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਤਰਤੀਬ ਸਾਹ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਰਨਰ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ।
ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਰਨਰ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਪੱਧਰ 0.104 ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਰਨਰ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ (PSL) 2026 ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਊਨਟਾਈਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਵਾਰਨਰ ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਥੰਡਰ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਾਰਨਰ ਨੇ ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 433 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਵੋਤਮ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਵਾਰਨਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹੈ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ 112 ਟੈਸਟ, 161 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 110 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ, ਵਾਰਨਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਜ਼ ਪੀਐਸਐਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਵਾਰਨਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੀਐਸਐਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?
ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਾਲਮੀ ਮੈਚ 'ਤੇ ਹਨ। ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਰਨਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।