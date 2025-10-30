Dream 11 ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ

Dream11 Global Launch: ਡ੍ਰੀਮ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਰਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 95% ਆਮਦਨ ਨਕਦ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Dream11 Global Launch: Dream11 ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਂਟਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਨੀ Dream11 ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਏਈ ਸਮੇਤ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡ੍ਰੀਮ11 ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ “Flex” ਨਾਮਕ ਨਵੀਂ ਫੈਂਟਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਡ੍ਰੀਮ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2008 ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ ਜੈਨ ਅਤੇ ਭਾਵਿਤ ਸੇਠ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਿੱਲ, 2025 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਦ ਖੇਡਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਡ੍ਰੀਮ11 ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।