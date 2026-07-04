ਮਿਸਰ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ 4-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

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Egypt vs Australia News: ਮਿਸਰ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ 4-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਨਿਯਮਤ 90 ਮਿੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 1-1 ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹੈਰੀ ਸੌਟਰ ਅਤੇ ਲੂਕਾਸ ਹੈਰਿੰਗਟਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।
ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਵੋਲਪਾਟੋ ਦਾ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਟ ਕਰਾਸਬਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੀਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਰ ਨੇ 13ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੋਰਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਮ ਹਾਫੇਜ਼ ਦੇ ਸਟੀਕ ਕਰਾਸ 'ਤੇ ਇਮਾਮ ਅਸ਼ੂਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਡਰ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਹ ਅਸ਼ੂਰ ਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। 55ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਏਡਨ ਓ'ਨੀਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀ-ਕਿਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਰ ਦੇ ਡਿਫੈਂਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਨੀ ਤੋਂ ਗੇਂਦ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੋਰ 1-1 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਕੋਲ ਮੈਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬੀਚ ਨੇ ਰਾਮੀ ਰਾਬੀਆ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਾਹ ਨੇ ਹੈਸਮ ਹਸਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੈਰੀ ਸੌਟਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ।
ਜਦੋਂ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਚ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਿਸਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਜਮ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ। ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ 'ਪਨੇਂਕਾ' ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹੈਰੀ ਸੌਟਰ ਅਤੇ ਲੂਕਾਸ ਹੈਰਿੰਗਟਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਸਰ ਨੇ 4-2 ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਮਿਸਰ ਦੀ ਟੀਮ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।