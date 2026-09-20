/ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਇਲਾਵੇਨਿਲ ਵਾਲਾਰਿਵਾਨ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ

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Asian Games 2026: ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਵੇਨਿਲ ਵਾਲਾਰਿਵਾਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਰਾਈਫਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਲਾਵੇਨਿਲ ਵਾਲਾਰਿਵਾਨ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਹਿਨਾਤਾ ਤਾਈਚੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਵੇਨਿਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਨਾਤਾ ਨੇ 253.0 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਲਾਵੇਨਿਲ 252.4 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਹਯੋਜਿਨ ਬਾਨ ਨੇ 230.4 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ।
ਇਲਾਵੇਨਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿਨਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਆਈਚੀ-ਨਾਗੋਆ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਾਵੇਨਿਲ ਵਾਲਾਰਿਵਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਗਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਸੋਨਮ ਮਾਸਕਰ ਅਤੇ ਵਿਦਰਸ਼ਾ ਕੋਚਲੁਮਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਰਾਈਫਲ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਵੇਨਿਲ ਦੇ ਨਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਲਾਵੇਨਿਲ ਦੇ ਇਸ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ 2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਤਗਮੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਵੇਨਿਲ, ਸੋਨਮ ਮਾਸਕਰ ਅਤੇ ਵਿਦਰਸ਼ਾ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਰਾਈਫਲ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸੋਨਮ ਮਾਸਕਰ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਸੋਨਮ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ 634.1 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਲਾਵੇਨਿਲ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਈਚੀ-ਨਾਗੋਆ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਉਧਾਰ ਲਈ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਫ਼ਰ
ਇਲਾਵੇਨਿਲ ਵਾਲਾਰਿਵਾਨ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਉਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਲਾਵੇਨਿਲ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਅਗਸਤ 1999 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁਡਾਲੋਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਪੀਐਚਡੀ ਸਕਾਲਰ ਹਨ।
ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਲਾਵੇਨਿਲ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਦੌੜ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਜੂਡੋ ਅਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਆ।
ਲਗਭਗ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਏਅਰ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੱਸ ਇਲਾਵੇਨਿਲ ਨੇ ਵੀ ਰਾਈਫਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਫਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਹੀ ਉਹ ਮੋੜ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਲਾਵੇਨਿਲ ਵਾਲਾਰਿਵਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ।