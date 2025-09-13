ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ T2O ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਟਲਰ ਅਤੇ ਸਾਲਟ ਦੇ ਤੂਫਾਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਇਹ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ
England vs South Africa T20I: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਓਪਨਰਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਫਰੀਕੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਨੇ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਫਿਲ ਸਾਲਟ ਨੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 13, 2025, 07:56 AM IST

England vs South Africa T20I: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਟੈਸਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਟਲਰ ਤੇ ਸਾਲਟ ਦਾ ਤੁਫਾਨ

ਬਟਲਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲਟ ਨੇ 19 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਟਲਰ 30 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 7 ​​ਛੱਕਿਆਂ ਅਤੇ 8 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 83 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਲਟ ਦਾ ਬੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ।

ਸਾਲਟ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ

ਫਿਲ ਸਾਲਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 39 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਸਨੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਾਲਟ ਨੇ 60 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਛੱਕਿਆਂ ਅਤੇ 15 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 141 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਸਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 300 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ 304 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਟੀ-20 ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ

ਦੋ ਟੈਸਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ 300 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ 297 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਛੱਕਿਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਅੱਗੇ ਅਫਰੀਕੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬੇਵੱਸ ਸਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 166 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।

