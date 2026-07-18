/ਫੀਫਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

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FIFA President Gianni Infantino: ਫੀਫਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 39 ਫੀਫਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2027, ਫੀਫਾ ਯੁਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, ਫੁੱਟਸਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫੀਫਾ ਇੰਟਰਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਕੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਜੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ - ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2017 ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਅੰਡਰ-17 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੀਫਾ ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ।
ਮੈਂ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ IOC ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪਡ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 16 ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ, ਪੱਬਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਮੈਚ-ਰਾਤ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ - ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।