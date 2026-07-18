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ਫੀਫਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

FIFA President Gianni Infantino: ਫੀਫਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 18, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:31 PM IST
ਫੀਫਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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