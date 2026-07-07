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FIFA World Cup 2026: ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਹਾਰਕਰ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ; ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ

FIFA World Cup 2026 Portugal vs Spain: ਸਪੇਨ ਤੋਂ 1-0 ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਗੋਲ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 07, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:51 PM IST
FIFA World Cup 2026: ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਹਾਰਕਰ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ; ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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