/FIFA World Cup 2026: ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਹਾਰਕਰ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ; ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ

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FIFA World Cup 2026: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸਪੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੁਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ।
ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਗੋਲ ਨੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਮੈਚ
ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਸਨ। 90 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਚ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਕੇਲ ਮੇਰੀਨੋ ਨੇ ਸੱਟ ਦੇ ਸਮੇਂ (90+1 ਮਿੰਟ) ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੋਲ ਨੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਹਾਰ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ
ਗੋਲ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਟੀਮ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਅੰਤਿਮ ਸੀਟੀ ਵੱਜਣ 'ਤੇ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਰੋਨਾਲਡੋ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਭਾਵੁਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਾਰ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ।
ਸਪੇਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਖੇਡ
ਸਪੇਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ। ਮੈਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਫ੍ਰੀ-ਕਿੱਕ ਨਾਲ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਕੇਲ ਮੇਰੀਨੋ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੂਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।
ਸਪੇਨ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੇਨ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਲਈ, ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉਸਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ।