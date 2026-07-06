/FIFA World Cup 2026: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 10 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ, ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ

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FIFA World Cup 2026: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁਣ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਬੇਲਿੰਘਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੂਡ ਬੇਲਿੰਘਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 98 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ। ਦੋਵੇਂ ਗੋਲ ਬੁਕਾਯੋ ਸਾਕਾ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਾਸਾਂ ਤੋਂ ਆਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ 42ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੂਲੀਅਨ ਕੁਇਨੋਨਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਡਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਕੋਰ 2-1 ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 10 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਚ ਸੰਭਾਲਿਆ
ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਜੈਰੇਲ ਕੁਆਂਸਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਟੈਕਲ ਲਈ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਦੂਜਾ ਹਾਫ 10 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਨੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਥਨੀ ਗੋਰਡਨ 'ਤੇ ਫਾਊਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸਕੋਰ 3-1 ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਮੈਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਇਨ ਗੁਟੀਰੇਜ਼ ਨੇ ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਨੂੰ ਫਾਊਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਉਲ ਜਿਮੇਨੇਜ਼ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸਕੋਰ 3-2 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਅੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ।
ਹੁਣ ਨਾਰਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ
ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾਰਵੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 'ਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਮੈਚ 12 ਜੁਲਾਈ (ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 2:30 ਵਜੇ) ਨੂੰ ਮਿਆਮੀ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ।