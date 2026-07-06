Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Sports
  • /FIFA World Cup 2026: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 10 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ, ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ

FIFA World Cup 2026: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 10 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ, ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ

FIFA World Cup 2026 England vs Mexico: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੂਡ ਬੇਲਿੰਘਮ ਦੇ ਦੋ ਗੋਲ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਦੇ ਪੈਨਲਟੀ ਗੋਲ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁਣ ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 06, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:23 PM IST
FIFA World Cup 2026: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 10 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ, ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੀਓ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਕਾੜ੍ਹੇ
Monsoon Immunity Booster28 min ago
2
Centre Probes Sutlej film53 min ago
3
Meta fined1 hr ago
4
Wayanad Landslide1 hr ago
5
Shimla News1 hr ago