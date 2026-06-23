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FIFA World Cup 2026: ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਗਰੁੱਪ-I ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੀਰੋ ਕਪਤਾਨ Kylian Mbappé ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 100ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਮਬਾਪੇ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਗੋਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ Lionel Messi ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਡੇਮਬੇਲੇ ਅਤੇ ਓਲੀਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਤੀਜਾ ਗੋਲ Ousmane Dembélé ਨੇ ਕੀਤਾ। ਡੇਮਬੇਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Michael Olise ਨੇ ਦੋ ਅਸਿਸਟ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਮਬਾਪੇ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਰਾਬਰੀ
ਇਰਾਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਬਾਪੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲਰ Miroslav Klose ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਸੀ ਨੇ ਆਸਟਰੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਬਾਪੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਿੱਗਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਨਾਕਆਊਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਰਾਂਸ
ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੇਨੇਗਲ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਬਾਪੇ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 58 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਰਾਕ ਲਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਕਆਊਟ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਕੇ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।