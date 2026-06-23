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ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, 100ਵੇਂ ਮੈਚ 'ਚ ਮਬਾਪੇ ਦਾ ਡਬਲ ਧਮਾਕਾ

FIFA World Cup 2026: ਮਬਾਪੇ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਗੋਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ Lionel Messi ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 23, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:32 PM IST
ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, 100ਵੇਂ ਮੈਚ 'ਚ ਮਬਾਪੇ ਦਾ ਡਬਲ ਧਮਾਕਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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